Affaire Mila : "Je n'ai rien fait de mal", se défend l'adolescente après ses critiques contre l'islam

"Je me suis dit qu'il fallait que je prenne la parole face à tout ça. Il fallait que je démontre une image différente de cette fille sur la vidéo devenue virale (...) J'ai toujours été un personnage public, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas à me cacher. Je n'ai rien fait de mal", a-t-elle jugé.

"J'ai 16 ans, je suis passionnée de musique et je suis de Lyon. Je suis en seconde". C'est ainsi que Mila s'est présentée, sur le plateau de Yann Barthès, dans "Quotidien". Dix jours après une vidéo postée sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle critiquait vertement l'islam, la jeune fille était dans l'émission pour s'expliquer et donner sa version des faits.

Face à Yann Barthès, l'adolescente est revenue sur l'histoire qui lui vaut depuis des menaces de mort et de viol quotidiennes, sans compter sa déscolarisation. "Je faisais un direct sur Instagram, je me maquillais, j'étais contente de la montrer à mes abonnés", raconte-t-elle. "Un garçon me draguait lourdement durant ce live en me disant 't'es belle, t'es bonne, t'as quel âge ?' Je l'ai remis en place", poursuit-elle, indiquant avoir ensuite été interrogée sur son orientation sexuelle par une internaute. "Je lui ai dit que j'étais lesbienne." Questionnée sur ses préférences physiques, elle abonde alors dans le sens de son interlocutrice. "Pas les noirs et les rebeus", dit-elle, expliquant avoir ensuite été insultée par un garçon "au nom d'Allah" : "Le sujet a basculé sur la religion. J'ai arrêté le live."