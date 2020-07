Afflux de patients Covid à Sète

Cette semaine dans la ville de Sète, les réseaux sociaux ont parlé de touristes contaminés au Covid qui surchargeraient l'hôpital de la ville. Pourtant, il s'agissait d'une mise en garde : "la vague de touristes pourrait se transformer en vague de Covid". De plus, les lits manqueraient pour les personnes non suspectées aux Hôpitaux du Bassin de Thau. Une information que l'hôpital a vite démenti: "il n'y a eu aucun test positif depuis le 22 mai et plus aucun patient hospitalisé depuis mi-juin". Quelle est la situation selon le dernier bulletin de l'Agence Régionale de santé d'Occitanie ? Autre sujet: qu'en est-il des glaçons facturés et hors de prix ? Est-ce légal ?



Ce dimanche 5 juillet 2020, Christopher Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle d'une vague de touristes qui auraient surchargé l'hôpital de Sète. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 05/07/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.