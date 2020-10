Affrontements dans le Haut-Karabakh : les Arméniens de France se mobilisent

La reconnaissance par l'Hexagone de l'indépendance du Haut-Karabakh, c'était le principal slogan des milliers de manifestants présents ce dimanche après-midi à Paris. Dans la foule, beaucoup de jeunes sont venus soutenir les combattants arméniens, qui à 4 000 kilomètres de là affrontent l'armée de l'Azerbaidjan. Franck Papazian, conseil de coordination des organisations arméniennes de France, a affirmé : "Nous sommes là pour soutenir la paix, pour demander la paix". Mais dans le Caucase, les affrontements continuent et l'inquiétude grandit dans l'Hexagone.



Depuis le début des combats, il y a un mois, beaucoup d'Arméniens de l'Hexagone soutiennent également la population sur place avec une aide humanitaire. Dans l'entrepôt de l'association "Charjoum Le Mouvement", il n'y a presque plus de place pour stocker tous les cartons. Ces volontaires promettent d'envoyer de l'aide jusqu'à la fin du conflit.



