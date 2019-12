Agressions envers les pompiers : le Maine-et-Loire expérimente la caméra-piéton

À trois jours de la Saint-Sylvestre, les pompiers doivent en plus travailler dans un contexte de hausse du nombre d'agressions, plus 21% sur un an. Pour se protéger, certains expérimentent un nouvel outil, la caméra-piéton. Reportage à Angers en Maine-et-Loire, où plus de 170 pompiers ont été physiquement ou verbalement agressés cette année.



