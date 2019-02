VIDÉO - A 15 ans, elle décide de lancer une cagnotte pour aider ses parents à sauver leur ferme

Depuis plusieurs années, ses parents exploitants agricoles croulent sous les dettes et leur situation est inquiétante. Contraints d'investir 100 000 euros pour remettre aux normes leur élevage de volailles, cette famille du Lot-et-Garonne n'arrive plus à joindre les deux bouts.





Et pour cause, "on a essayé de tout faire pour rembourser les emprunts, payer les factures, vivre à 5 avec seulement 800 euros par mois, etc... Mais on n'y est pas arrivé. Mes parents sont passés devant le juge, qui nous a mis en redressement judiciaire puis nous a accordé 12 ans pour tout rembourser", explique la jeune fille dans le texte accompagnant sa cagnotte.





A l'heure actuelle, 122 000 euros sur les 450 000 espérés par la jeune fille ont été récoltés et plus de 3500 personnes ont fait un don pour aider la famille Pécourneau. Il reste 66 jours avant la clôture de cette cagnotte et tenter d'éponger les dettes de cette famille.