Agriculture : les syndicats agricoles demandent l'aide de l'Etat pour soutenir leur secteur

Les agriculteurs font face au manque de débouchés, notamment à cause du verrouillage des frontières qui empêche l'exportation, ainsi que la fermeture des restaurants et des cantines. Les prix ont ainsi dégringolé et les cultivateurs ont eu recours à la vente directe. Les moyens sont toutefois insuffisants pour liquider les stocks, qu'ils s'apprêtent désormais à détruire. C'est notamment le cas des 500 000 tonnes de pommes de terre stockées dans les Hauts-de-France.



