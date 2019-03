De Paris à Marseille, les Algériens de France se mobilisent contre un 5e mandat d’Abdelaziz Bouteflika

L'élan de contestation a franchi la mer Méditerranée. Entre youyous et drapeaux algériens, plusieurs rassemblements se sont formés à travers le pays ce dimanche 10 mars, réunissant des milliers de personnes selon l'AFP. Les manifestants étaient venus en nombre, notamment sur la place de la République, à Paris, pour soutenir la contestation qui a lieu en Algérie et dire non à un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika.