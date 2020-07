Allez-vous continuer à faire la bise à vos proches cet été ?

D'habitude à Pornichet pour se dire bonjour, c'est quatre, bises. Depuis quelques semaines au café du marché, on garde ses distances pour se saluer, même avec les habitués. Mais à la gare, il est bien difficile de résister. Pourtant, dans tout le pays, des clusters se développent, et ils sont souvent familiaux. Car quand on fait la bise, le contact est forcément très rapproché.



