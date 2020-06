Allocution d'Emmanuel Macron : qu’attendent les Français ?

De l'impatience, c'est ce qui caractérise le mieux l'état d'esprit des Français à ce stade du déconfinement. Partout, on sent profondément cette volonté d'accélérer le retour à la normale et d'affronter le plus vite possible la crise économique liée au coronavirus, qui ne fait que commencer. Gestion de la rentrée scolaire, revalorisation des salaires des infirmiers... Découvrez les attentes de la population dans la vidéo ci-dessus.



