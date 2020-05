Amis, collègues, famille… enfin les retrouvailles après 55 jours de confinement

Un air de friche souffle sur le Champ-de-Mars, rouvert depuis ce lundi matin. Les Parisiens sont contents de se retrouver, dans un parc ou autour d'un apéro improvisé en plein trottoir. Les distances de sécurité sont toujours de mise. Des retrouvailles avec beaucoup de prudence et de précautions pour faire disparaître ce virus, et que la vie normale reprenne vraiment ces prochaines semaines.



