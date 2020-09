Analyse de "Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école" de Jean-Pierre Obin

Dans son livre, Jean-Pierre Obin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, dénonce et veut briser le silence qui règne sur la montée de l’islamisme, sur ses ravages parmi les jeunes et sur les dégâts qu’il provoque dans notre école publique. L'auteur a écrit cet ouvrage parce qu'il est attaché à la laïcité : ce principe républicain nous protège et protège nos libertés, celle de croire ou de ne pas croire, celle de pratiquer librement un culte, celle de changer de conviction, celle de critiquer les religions ou l’absence de religion et, pour les parents, celle de confier leurs enfants à l’école publique sans crainte qu’ils y soient harcelés ou endoctrinés. Pour Jean-Pierre Obin, le temps presse et il y a maintenant urgence à agir.



