Annulation des fêtes de Bayonne : la ville prend des mesures strictes pour éviter des attroupements spontanés

Au placard les bérets et foulards rouges. Les fêtes, qui devaient commencer ce mercredi, sont annulées cette année à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à cause du Covid-19. A savoir que la dernière annulation remonte à la Seconde Guerre mondiale. Pour éviter toute tentation de regroupement, la ville a pris des mesures très strictes. Quelles sont-elles ? Comment les Basques vivent-ils la situation ?



