Anti-racisme : le cas de conscience des marques

Le mouvement "Black lives matter" bouscule le monde de la consommation. De nombreuses marques ont décidé d'adapter leur stratégie marketing et de protéger leur image. Coca-Cola et Unilever vont par exemple boycotter les réseaux sociaux pour les forcer à bloquer les propos haineux. L'Oréal va même plus loin. Le groupe cosmétique va retirer le mot "blanchissant" de ses produits pour la peau.



