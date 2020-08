Apéritif : les planches font recette

L'apéritif, l'un des moments phares de vos journées de vacances, peut souvent se transformer en dîner grâce aux planches de charcuterie ou de fromages. Qu'elles soient classiques ou plus originales, les planches rythment les débuts de soirée des bars et affirment leur identité. Pour beaucoup, elles sont devenues indispensables. Devenues stars des bars depuis trois ans, les planches devraient être, cette année encore, un incontournable de l'été.



