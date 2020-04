Applaudissements : l'hommage au personnel soignant

Comme tous les soirs depuis un mois, des millions de citoyens sont penchés à leurs fenêtres pour applaudir et remercier le personnel soignant. À 20H précises, des applaudissements, des chants, des casseroles et des ustensiles de cuisine résonnent partout dans le pays. Tout est bon pour honorer et célébrer ces dizaines de milliers de soignants.



