Après l'assassinat de Samuel Paty, la colère et l'émotion des musulmans

"On est doublement touchés. En tant que citoyen français et en tant que musulmans". Plusieurs membres des autorités religieuses musulmanes de Gironde ont réagi ce dimanche après l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Dans la région comme dans le reste du pays, l'onde de choc est immense. "Une personne peut porter préjudice à toute la communauté avec les amalgames qui existent. Et nous souffrons énormément de ces amalgames", réagit Marwan Elbakhour, vice président de la Fédération des musulmans de Gironde. "Il faut que ça cesse de parler au nom de l'islame", poursuit Mahmoud Doua qui réclame une mobilisation de tous les musulmans pour dénoncer les criminels et les terroristes.