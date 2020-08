Après l'incendie, les campings rouvrent à Martigues

A cause des incendies de mardi soir à Martigues, les vacanciers du camping Le Mas ont dû être évacués. Si certains y sont retournés, d'autres ont préféré quitter les lieux pour laisser cet épisode derrière eux. Sur place, la vie semble reprendre doucement son cours, du moins en apparence. Tous expriment leur gratitude envers les pompiers et les services municipaux grâce auxquels le pire a pu être évité.



