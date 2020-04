VIDÉO - "Après la crise, il faudra reconstruire l'hôpital, c'est certain !" : paroles de soignants, épisode 4

Pour ce quatrième numéro, nous avons échangé avec Alexandre, Yen-Lan, Mélanie et un interne du service d'anesthésie et réanimation de l'hôpital Cochin, à Paris.

Leur quotidien était déjà difficile avant, il l'est d'autant plus maintenant. Toutes les semaines, LCI échange avec plusieurs soignants. Tous, à chaque fois, nous témoignent d'un quotidien éprouvant, mais de cette même volonté de continuer à aider les patients, du mieux possible. Malgré la fatigue, malgré le manque de bras et de matériel adéquat.

"Est-ce que les hôpitaux étaient préparés ? Quand on n'avait pas la crise, c'était déjà compliqué, alors, a fortiori dans la grande crise, ça a été compliqué, beaucoup plus compliqué", nous confie le professeur Alexandre Mignon. "Et donc probablement, il faudra repartir et reconstruire l'hôpital. Et ça, c'est quasiment certain. Mais ce n'est pas pour tout de suite parce que la première vague s'éteint mais la deuxième peut repartir", prévient le spécialiste en réanimation.

Découvrez l'intégralité de nos trois témoignages du jour dans notre vidéo en tête d'article.