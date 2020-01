Après la tempête Gloria, des plages méconnaissables dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales

Le passage de la tempête Gloria a défiguré le littoral de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Des déchets en tous genres jonchent les plages de Fleury et du Barcarès. Un phénomène très fréquent. À chaque inondation, le fleuve charrie une énorme quantité de détritus jusqu'à la côte. Le maire de Barcarès appelle les communes en amont du fleuve à participer financièrement au nettoyage.



