Arnaque : les rouleaux de jade sont-ils réellement efficaces ?

Ces derniers mois, les adeptes beauté du monde entier s'arrachent un accessoire tendance, utilisé depuis des millénaires en Chine. Il s'agit notamment d'un rouleau de jade qui aurait des vertus étonnantes sur le visage. En magasin, les modèles se multiplient à tous les prix. Rose, vert ou blanc, peu importe la pierre, les vendeurs promettent des effets miracles pour votre peau.



Selon une cliente qui l'utilise depuis un an, ce produit stimulerait le collagène et permettrait d'avoir un effet anti-âge, des vertus qui n'ont rien à avoir avec la pierre de jade. Et même si certains vendeurs promettent du jade 100% naturel, il n'en est rien du tout. Selon Erwan Parisy, un vendeur de pierres précieuses, c'est une pièce assez rare et très chère. Par ailleurs, une dermatologue précise que ces pierres peuvent faire disparaître les cernes plus rapidement mais elles n'ont qu'un effet passager.



