Arnaques immobilières : comment les éviter ?

Alors que des centaines d'annonces immobilières sont publiées chaque jour, de plus en plus de locataires sont victimes d'escroquerie. Ces derniers temps, les escrocs font payer aux clients avant même d'avoir visité le bien. Si certains sites prennent les devants pour les détecter, d'autres ne peuvent pas en faire autant. Il faudra donc s'armer de vigilance. Être attentif au prix et aux photos fait par exemple partie des astuces pour ne pas se faire avoir.



