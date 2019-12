Arnaud Bertrand : "Il faudrait que la SNCF soit en mesure de nous remplacer le voyage"

Depuis quinze jours, les Franciliens galèrent à cause de la grève des transports, comme le confirme Arnaud Bertrand, président de l'association "Plus de trains". Beaucoup ont prévu de partir en vacances, mais seulement le tiers aura la chance de voyager en train. Une situation difficile qui oblige certains à prendre les cars bien que cette alternative soit chère. Se déplacer en voiture et en avion est également une solution, mais tout le monde n'a pas le moyen de le faire. Quelles solutions propose la SNCF ? Quid des remboursements des billets de train ?



