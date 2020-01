"Arthrose TV" : les résidents d'un Ehpad des Landes créent leur propre journal télévisé

En créant leur propre journal télévisé baptisé "Arthrose TV", des retraités de Mimizan (Landes) voulaient prouver que la vie en Ehpad peut être joyeuse. L'aventure a duré plus d'un an, entre l'écriture, les répétitions et les tournages de reportages. A la clé, un JT de 25 minutes complètement décalé où les thèmes d'actualité, des Gilets jaunes à la fracture numérique en passant par la canicule, sont traités au second degré.

"On a pris beaucoup de plaisir à faire ça, même si on se sait un peu ridicules. Mais ce ridicule, c'était pour faire rire", s'amuse l'une des participantes auprès des caméras de TF1, dans le reportage ci-dessus.