Attentat de Nice : la Nation a rendu hommage aux trois victimes

Ce samedi matin, la cérémonie d'hommage aux trois victimes de l'attentat de Nice a été organisée sur la colline du château, surplombant la Méditerranée. Elle a été présidée par le Premier ministre Jean Castex, entouré de trois autres membres du gouvernement. L'ancien président Nicolas Sarkozy ainsi qu'un proche de Christian Estrosi, maire de la ville, ont également été présents.



Un à un, les portraits de Nadine Devillers, de Simone Barreto-Silva et de Vincent Loquès ont été portés par leurs proches. "L'indifférence" de Gilles Bécaud, la chanson préférée de la première victime, ainsi qu'un titre de Gilberto Gil pour la franco-brésilienne, ont été diffusés sur place. On a aussi cité un poème de Victor Hugo pour le sacristain de la basilique.



Au même moment devant l'église Notre-Dame, les Niçois continuent de rendre hommage aux victimes à leur manière. Certains y ont déposé des fleurs et des messages de soutien neuf jours après l'attaque terroriste et quatre ans après l'attentat de la promenade des Anglais.