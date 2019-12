Attentat de Strasbourg : un an après, l’émotion toujours vive dans la ville

Armé d'un revolver et d'un poignard, Cherif Chekatt, un islamiste radicalisé de 29 ans, avait assassiné cinq personnes le 11 décembre dernier à Strasbourg. Ce mercredi soir, tous les Strasbourgeois sont invités à allumer une bougie à leur fenêtre. Un hommage et un geste fraternel. En début de soirée, toutes les cloches de la ville ont sonné, à l'heure précise où le tireur ouvrait le feu il y a un an.



