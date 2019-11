Commémorations des attentats du 13 novembre 2015 : des cérémonies émouvantes

Quatre ans après les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 131 morts et 413 blessés, des cérémonies d'hommage ont été organisées ce mercredi dans les cinq sites touchés par les commandos terroristes. Celles-ci ont débuté devant le Stade de France, là où a commencé la tragédie. Le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'Etat, ainsi que la ministre de la Justice et le maire de Paris, se sont rendus sur place.