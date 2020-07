Autoroute des vacances : la mission périlleuse des nettoyeurs de l'extrême

En patrouillant avec un salarié de la société d'autoroute du Nord de la France, notre équipe vous propose de rencontrer ceux grâce à qui votre route n'est pas semé d'embûches. Découvrez la mission délicate et souvent périlleuse des nettoyeurs d'autoroute, à quelques mètres seulement des camions et autres véhicules lancés à 130 km/h.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.