Autoroutes : des extensions trop bruyantes

Les autoroutes sont chargées en ce week-end de départ en vacances. Des riverains vivent pourtant comme un enfer la pollution sonore provoquée par ces infrastructures. Ils dénoncent également l'absence de protection acoustique supplémentaire dans le cadre de certains projets d'élargissements, dont les plus récents dans l'Hexagone se sont parfois rapprochés des zones d'habitation. Un exemple sur l'autoroute A10, entre Tours et Poitiers.



