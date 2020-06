Avec la reprise du travail, le retour des bouchons et de la galère dans les transports

C'est avec beaucoup d'appréhension que de nombreux salariés sont retournés au travail ce mardi matin. Après plus de deux mois de confinement, les uns ont découvert les nouvelles règles dans les transports en commun, et les autres ont retrouvé le bruit et le stress des bouchons. A Paris, le trafic est presque revenu à la normale. Les passagers sont un peu plus nombreux que la semaine passée, mais toujours largement moins par rapport à l'avant-crise.