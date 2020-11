Le longe-côte possible pendant le confinement, mais avec une ordonnance

Pour Erwan Thoby, éducateur sportif, le longe-côte est une activité indispensable pour soulager les douleurs. "On continue un travail de mobilité articulaire et un travail de renforcement", a-t-il affirmé. Il est à noter que durant le premier confinement l'accès aux plages était interdit. Mais pour ce reconfinement, les participants se réjouissent de pouvoir se soigner. Plus qu'un remède pour le corps, la marche aquatique fait également du bien au moral. Et même sous un ciel plombé, nos baigneuses ont le sourire, essentiel en cette période un peu particulière.