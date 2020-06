VIDEO - Avec "Paris noir", ce conférencier fait revivre les grandes figures noires de la République

Devant le Panthéon et sa devise, "Aux grands hommes, la patrie reconnaissante", Kévi Donat indique : "A l'intérieur, on a une plaque pour Aimé Césaire. On a aussi celle de Félix Eboué, le premier Noir 'panthéonisé', et celle d'Alexandre Dumas." L'étonnement se lit sur certains visages dans l'assistance. La fierté, aussi.