Avion, ferry, voiture de location... des difficultés pour les vacanciers en Corse cet été

En ce mois de juillet, le chassé-croisé des avions et des ferries a repris en Corse, mais pour l'heure, le trafic de passagers connaît une baisse d'environ 40%. Se rendre sur l'Île de Beauté est toujours attractif à condition de bien choisir sa compagnie et son point de départ. Seul bémol, la crise sanitaire a engendré une pénurie de voitures de location. Une situation qui suscite la colère des professionnels du tourisme.



