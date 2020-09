Avions publicitaires : les professionnels se mobilisent pour défendre leur activité

Les avions publicitaires qui sillonnent les plages françaises sont dans le collimateur de la Convention citoyenne pour le climat. En juin dernier, elle a demandé leur interdiction pure et simple. Dans l’Hérault, une vingtaine de pilotes d’ULM se sont donc mobilisés ce samedi 5 septembre pour défendre leur activité. Ils ont fait flotter au dessus du littoral un appel à l’aide allant dans ce sens. Ils ont été applaudis par les touristes et les habitants de la région. D’ailleurs, certains ne voudraient pas qu’ils disparaissent du ciel. Pourtant, un député écologiste vient de déposer une proposition de loi pour faire cesser ces publicités considérées comme intrusives et limiter la pollution de l’air. À Sauvian (Hérault), la société Air Média Pub emploie une douzaine de personnes. Le gérant vient de dépenser une centaine de milliers d’euros pour acheter cette entreprise en avril. "La publicité aérienne représente 90% de notre chiffre d’affaires. Avec 10% de mon chiffre d’affaires, je ne pourrais jamais régler mes crédits. C’est impossible", a affirmé Corinne Andreu, co-gérante de la société. Les professionnels du secteur estiment que cette proposition de loi s’attaque aux petits comme eux et non aux plus gros pollueurs. Roland Vidal, co-gérant d’Air Média Pub, affirme "qu’un yacht consomme 500 litres à l’heure, un bateau de croisière 2 000 litres à l’heure, et nous quatorze litres à l’heure. Ça correspond à deux voitures qui roulent... Et quand on voit des dizaines de milliers de véhicules qui vont à la plage, nous c’est deux véhicules et deux mois dans l’année". Déterminés à se battre, ces pilotes d’ULM misent sur une pétition en ligne et prévoient de nouvelles actions pour être attendus.



