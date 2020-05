Banlieue, la faim et les moyens

Dans certains quartiers de banlieue, il y a plus urgent que de lutter contre le Covid-19. L'urgence est sociale. Avec le confinement, beaucoup de familles ont basculé dans la précarité et n'ont plus les moyens de manger à leur faim. Mohamed et ses copains vont chercher des invendus à Rungis pour les distribuer dans leur cité de Saint-Denis, près de Paris. Des jeunes qui sauvent des vies, quand d'autres les mettent en péril. Impossible pour certains de rester enfermé toute la journée. Le risque sanitaire et les amendes ne les dissuadent pas.



