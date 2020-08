Bataille des records de chaleur : une fausse info publiée sur Twitter

En ces temps de canicule, on ne peut pas s'empêcher de regarder quel pays a le record des températures les plus élevées dans le monde. Selon un chercheur finlandais en météorologie, il s'agirait du Moyen-Orient avec 53° C à Bassora, en Irak par exemple, 52° C à Kuwait City et 50° C à Bagdad. À l'appui, il a publié deux cartes sur Twitter et la deuxième lui a permis de conclure que la température la plus haute mesurée sur Terre était de 54° C en 2016 à Kuwait City. Des confrères ont tout de suite voulu vérifier ces informations en contactant l'Organisation météorologique mondiale. Et selon cette dernière, le premier pic de chaleur date de 1913 et a été relevé dans le vallée de la Mort, en Californie, avec 56,7° C. Quid des records de températures dans l'Hexagone ?



