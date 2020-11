Beaujolais nouveau : les viticulteurs tentent de sauver la cuvée 2020

Nous sommes le troisième jeudi du mois de novembre et traditionnellement, c'est le jour où on peut goûter pour la première fois le Beaujolais nouveau. A cause du confinement, il n'y a pas eu de grande fête la nuit de mercredi. Mais ce jeudi matin, les viticulteurs ont cherché d'autres idées pour faire découvrir leur cuvée 2020. A Beaujeu (Rhône), les vignerons ont voulu partager le travail de toute une année. Dans les caveaux de la commune, les premiers clients se sont précipités dès l'ouverture. La vente à emporter est autorisée, et l'on peut enfin goûter le délicieux breuvage.