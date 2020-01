Bientôt une loi contre la discrimination des accents régionaux ? On applaudit dans le Gers

Gersois, provençal, breton... Les accents régionaux seraient-ils en voie de disparition ? Ils se feraient en tout cas de plus en plus rares dans les entreprises et les administrations. C'est pourquoi une loi visant à les protéger, notamment en ajoutant à la liste des discriminations dans le Code pénal et du Code du travail celle de l’accent, pourrait bientôt voir le jour. Un député LREM de l'Hérault, Christophe Euzet, vient en effet de déposer une proposition de loi en ce sens.

"Nous sommes dans un pays qui a une forte discrimination par l’accent, expliquait-il la semaine dernière à LCI. Quand on a un accent du sud, de l’est, ou des îles un peu prononcé, des sphères d’expression publiques se bouchent, il y a discrimination à l’embauche. Par exemple : il n’y a pas de gens du sud dans les médias audiovisuels. Pourtant, nous sommes des dizaines de millions à avoir l’accent du sud, de l’est, du nord !"