Blocage des raffineries : y a-t-il un risque de pénurie ?

LE WE 20H

Du 7 au 10 janvier, les syndicats ont annoncé une mobilisation-record dans les raffineries et les dépôts d'hydrocarbures. Même en cas de blocage total, ces trois jours ne suffiront pourtant pas à épuiser les réserves. Pour cela, il faudrait que tous les acteurs de la chaîne logistique soient en grève au même moment pendant plusieurs jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.