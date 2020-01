Bonne année 2020 : avez-vous envoyé vos vœux ?

En famille ou entre collègues, début janvier est la période consacrée aux vœux. Le soir du réveillon, une fois minuit passée, les Français envoient trente fois plus de messages qu'un jour ordinaire. Une tendance qui a légèrement basculé en faveur des réseaux sociaux depuis 2016. Mais même à l'ère des SMS, les cartes écrites à la main font toujours autant plaisir. D'ailleurs, certains adeptes ont trouvé une astuce en cas de manque d'inspiration : personnaliser des textes publiés sur Internet.



