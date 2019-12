Boulanger-pâtissier, un métier qui ne chôme pas à Noël

Le réveil du boulanger est sans doute le premier à sonner en ce jour de Noël. Dans la ville de Chamalières à Clermont-Ferrand, dès cinq heures du matin, il s'active pour préparer l'arrivée des premiers clients. C'est le seul commerce de bouche ouvert pour la journée. Pains frais, pains spéciaux, diverses gourmandises... toute une variété sont à la disposition des Chamaliérois. Et les clients font encore la queue en fin de matinée pour avoir les meilleurs pains au repas de Noël.



