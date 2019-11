Brexit : 48 heures avec les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer

Dans quelques mois, les marins-pêcheurs français vont peut-être perdre une large partie de leur zone de pêche. Ils seraient parmi les plus concernés par un Brexit dur. Cette profession a connu une année 2019 difficile avec moins de poissons dans les filets. Nous avons passé 48 heures aux côtés des équipages du port de Boulogne-sur-Mer, des hommes très inquiets quant à leur avenir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.