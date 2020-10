"Bulle sociale" : êtes-vous prêts à limiter vos contacts ?

C'est l'une des mesures qui pourrait être annoncée ce soir par Emmanuel Macron. La bulle sociale, c'est la limitation du nombre de contacts sur une période donnée. L'objectif est d'éviter les rassemblements privés. Tout dépendra donc du nombre de contacts accepté. C'était cinq en Belgique en septembre. À partir d'aujourd'hui, l'Italie limite à six le nombre d'invités à domicile.



La France pourrait s'inspirer de ses voisins. Mais problème : le gouvernement ne peut pas imposer des restrictions dans la sphère privée. Une telle mesure ne pourrait être qu'une recommandation qui relèverait de la responsabilité individuelle. Voilà qui pose la question des vacances scolaires de la Toussaint qui commencent ce vendredi. Les grands-parents espèrent accueillir leurs petits-enfants.



La plupart des Français semblent prêts à vivre encore masqués et accepter de nouveaux sacrifices. Pourvu qu'ils permettent de sortir au plus vite de cette crise sanitaire.



