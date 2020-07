Burrata : enquête sur le fromage star de l'été

Si l'on en consomme toute l'année, c'est bien en été que la mozzarella est la plus appétissante. Et nous raffolons aussi de sa petite sœur au cœur encore plus tendre, la burrata. C'est une bonne mozzarella remplie de crème italienne au lait entier, la fameuse stracciatella. Les prix varient alors du simple au double, mais cela en vaut-il vraiment la peine ? Enquête sur l'or blanc de l'Italie.



