Cadeaux de Noël : achetez maintenant !

Pour éviter le rush et surtout pour faire de bonnes affaires, il est préférable d'acheter les cadeaux de Noël, notamment les jouets, beaucoup plus à l'avance. La meilleure période pour cela serait entre le 10 novembre et le 1er décembre. En effet, selon une étude de l'UFC-Que Choisir, les prix augmenteraient de plus de 20% à partir de décembre. Pair ailleurs, il faut également savoir comparer les prix qui peuvent varier d'un magasin à l'autre. Quelles sont les enseignes les moins chères ?



Ce dimanche 10 novembre 2019, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle de la période idéale pour acheter les cadeaux de Noël. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End 10/11/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.