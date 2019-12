Cadeaux de Noël : les retours d'articles en magasin se font rares

À Portet-sur-Garonne, les parents se promènent toujours dans les rayons des magasins ce 26 décembre 2019. Pour cause, certains cadeaux sont défectueux ou ont été reçus en double. Il y a aussi ceux qui souhaitent échanger les jouets ou choisir une autre couleur. Toutefois, on est loin de l'effervescence des retours de cadeaux. En effet, les échanges se font de moins en moins depuis quelques années. Cette tendance s'explique par l'essor des reventes de cadeaux sur Internet par des particuliers.



