Calendriers : les pompiers de Golbey débutent leur tournée

Les pompiers vosgiens entament leur tournée des calendriers. Ceux de Golbey, près d'Epinal, font déjà le tour des habitations de leur secteur. Et comme chaque année, le calendrier de ces soldats du feu est illustré avec de nouvelles photos prises lors de leurs interventions. Ils ont choisi les clichés et la mise en page. L'argent récolté servira à améliorer leur quotidien et à aider les orphelins de leurs collègues décédés en mission.