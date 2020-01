Camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau : le témoignage de Ginette Kolinka, 95 ans

La commémoration du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau aura lieu lundi. Plus d'un million cent mille personnes, dont un million de Juifs y ont été assassiné. Un lieu dont est également revenue vivante Ginette Kolinka. Une rescapée âgée de 95 ans qui emmène aujourd'hui sans relâche de jeunes élèves sur ce lieu. Elle espère et veut faire d'eux des passeurs de mémoire.



