Campings : tout est-il prêt pour accueillir les vacanciers ?

La règle des 100 km étant supprimée, les huit mille campings de l'Hexagone n'attendaient qu'une autorisation de réouverture pour lancer enfin la saison. C'est le cas notamment dans le camping "Esterel caravaning" à Saint-Raphaël dans le Var. Une course contre la montre s'y est engagée depuis jeudi soir et les annonces du Premier ministre. Même si durant le confinement, 80% des habitués a reporté leur séjour à l'année prochaine, tout devrait être prêt pour rouvrir demain à midi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.