Canicule : comment faire face à la chaleur dans les campings ?

Au Camping Paradis Family des Issoux à Lalevade-d'Ardèche (Ardèche), les vacanciers se sont rués dans la piscine dès l'ouverture. Comme il va faire plus de 36° C sur place, il a fallu s'adapter. La partie de pétanque par exemple a commencé plus tôt et les randonnées ont été échangées contre une journée baignade. Dès 9h, la gérante répète les consignes de prudence aux clients, notamment de bien s'hydrater. Et pour un maximum de fraîcheur, la rivière à 18° C n'est qu'à quelques mètres du camping.