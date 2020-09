Cantine : des tarifs différents d'une école à l'autre

La cantine est une dépense qui pèse lourd dans le budget des parents. Alors que le prix varie d'une commune à l'autre, il faut bien faire ses comptes. Entre la Vendée et la Loire-Atlantique, la cuisine scolaire que visitent les caméras de TF1 dans le reportage ci-dessus prépare près de 200 repas par jour. Si les menus restent accessibles, le prix réel du plat est bien plus élevé. À Nantes, le tarif varie en fonction des revenus des parents, de 84 centimes à six euros, et la mairie finance le reste.